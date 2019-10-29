تفاصيل مثيرة في مقتل مصري أجبِر على القفز من قطار مسرع (فيديو)

كشف تامر عيد شقيق محمد عيد ضحية مصري قتل في حادثة قطار بعد إجباره على القفز منه من محصل التذاكر، وهو مسرع خلال الرحلة، مفاجأة حول مقتل أخيه، مفيدًا أنه ذهب ليستأذن محصل التذاكر أنه لا يملك مالًا لشراء التذكرة، وهذا عكس ما صرح به المسؤولون بسكة الحديد بأن الضحية وصديقه استقلا القطار خلسة.

تفاصيل مقتل محمد عيد الذي أجبِر على القفز من قطار مسرع (فيديو)#شهيد_التذكرة #ضحية_التذكرة تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

وأضاف عيد خلال مداخلة تلفزيونية، أن الضحية كان موجودًا مع صديقه في محافظة الإسكندرية لقضاء وقت فراغهما، مضيفًا: ”أخي قضى أسبوعًا مع صديقه في الإسكندرية ونفدت أمواله وقرر ركوب القطار، وانتظار المحصل للاستئذان منه، وكنا سنقوم بمحاسبة المحصل فور وصولهما“.

وأضاف أن المجني عليه وصديقه قاما بركوب القطار وذهبا إلى المحصل وطلبا منه الركوب لأنهما ليس معهما نقود، ولكنهما فوجئا برد المحصل عندما قال لهما “ انزلوا هنا“، والقطار كان يسير بسرعة عالية وفتح الباب وأنزلهما بالقوة.

وتابع عيد: ”صديق أخي المجني عليه هو من قص عليه ما حدث في الواقعة وأنه مصاب بالرأس نتيجة القفزة الخطيرة التي كادت تودي بحياته مثل أخي“.

وكان فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمشادة داخل قطار بعد إصرار المحصل على قفز شابين من القطار المسرع، لعدم امتلاكهما تذاكر أو نقودًا؛ ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.