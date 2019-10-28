مصرية مختلة تذبح رضيعتها بسبب زوجها

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر اليوم الإثنين، القبض على ربة منزل قتلت ابنتها الرضيعة البالغة من العمر عامين.

وتلقت مباحث محافظة القليوبية، إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول جثة الطفلة ”سما. ع. ك“ البالغة من العمر عامين، متوفاة إثر جرح ذبحي في الرقبة، حيث أقدمت ربة منزل (مريضة نفسيًا) على طعن طفلتها، بسلاح أبيض (سكين) في رقبتها، وذلك أثناء جلوسهما سويًا داخل منزل أهلها، لوجود خلافات مع زوجها منذ عام وتركها منزل الزوجية.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبالتحري تبين أن والدة الطفلة تدعى سنية، وتبلغ من العمر 26 سنة، وهي متزوجة من قرية ”كفر فرسيس“، لكنها تقيم عند أهلها بقرية ”سندنهور“ منذ عام لوجود خلافات مع زوجها وتركها منزل الزوجية.

وكشفت التحريات الأولية، أنه منذ الصباح، خرج والد المتهمة لعمله ووالدتها وشقيقها للعمل بالأرض الزراعية بذات القرية، وتركوا والدة الطفلة والضحية في المنزل.

وأكدت والدة المتهمة، أن والد الطفلة رفض عودة المتهمة إلى منزل الزوجية من عام.