الفنان الكويتي عبدالله السيف يوثق محاولة سرقة منزله (فيديو)‎

وثق الفنان والمنتج الكويتي عبدالله السيف لحظة محاولة سرقة منزله من قبل 5 مجهولين، بعدما كسروا باب المنزل الواقع في منطقة أبو الحصانية، ودخلوا أثناء نومه إلى الطابق العلوي.

وعرض عبدالله مقطع فيديو يكشف عملية السطو التي تعرض لها من قبل اللصوص، من خلال كاميرات المراقبة الموضوعة في منزله والتي صورت كل التفاصيل.

وقال السيف إنه لم يقم بتسجيل قضية رسمية بهذا الخصوص، واكتفى بعرض الفيديو للتوعية، موضحًا أن منزله يشبه المزرعة لكبر مساحته، إذ يقع على 3 شوارع، ويعيش فيه بمفرده، وهذا سبب إقدام البعض على سرقته.

وأضاف أنه لم يفقد أي شيء من ممتلكاته، لأن اللصوص بمجرد شعورهم بوجوده في البيت فروا هاربين.

وكانت آخر أعمال عبدالله السيف مسلسل ”لا موسيقى في الأحمدي“ الذي عرض في رمضان الماضي، وهو مسلسل درامي تاريخي تدور أحداثه في مدينة الأحمدي، يتحدث عن فترة تاريخية بالستينيات والسبعينيات، تحكي الحياة في ذلك الوقت والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتغير العلاقات بعد الانفتاح الذي حدث في تلك الفترة.

ويشارك في العمل جاسم النبهان، عبد المحسن النمر، نور الكويتية، إيمان الحسيني، غرور، علي كاكولي، رهف محمد، فاطمة الطباخ، ليلى الرندي، سارة البلوشي، فوز الشطي.