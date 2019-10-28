بعد انتشار فيديو الجريمة.. سارق يمني يعيد سيارة لصاحبها ويطلب المسامحة

قدم سارق في مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة، اعتذاره من صاحب سيارة كان قد سرقها منذ عدة أيام في واقعة وثقتها كاميرا مراقبة بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة ”عدن الغد“ المحلية، أن مالك السيارة المسروقة كان قد نشر رقم هاتفه معلنا مكافأة مالية لمن يساعد في استعادة مركبته، إلا أنه فوجئ باتصال هاتفي من السارق يبلغه بترك سيارته في مكان مشهور بعدن طالبًا المسامحة.

وبتوجه صاحب السيارة، إلى المكان تمكن من العثور أخيرًا على سيارته المفقودة.

وكانت وسائل الإعلام المحلية تداولت على نطاق واسع مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة سرقة السيارة في شارع بحي كريتر في المدينة القديمة بعدن.