سعودي يعتدي على ابنته بـ20 طعنة في مكة المكرمة

هاجم مواطن في العقد الخامس من عمره في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ابنته بـ20 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها وذلك داخل منزل الأسرة، بحي الزايدي.

ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، أقدم الأب (مرتكب الجريمة) على الاتصال بعمليات الهلال الأحمر بعد إقدامه على طعن ابنته، مدعيا تعرضها لاعتداء جسدي، دون أن يكشف عن هوية المعتدي.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا مع الأب بعد شكوك حامت حوله، حيث أقر بفعلته، فيما لا تزال الفتاة في المستشفى تتلقى العلاج، وحالتها الصحية مستقرة.

فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الجريمة وأسبابها لحد اللحظة.