فلسطين.. تطورات جديدة في قضية مقتل إسراء غريب

صادق النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، يوم الأحد، على قرار الاتهام بجريمة قتل إسراء غريب، وأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات المحاكمة.

وبحسب بيان للنيابة العامة، نشرته وكالة ”وفا“ الفلسطينية، فقد تضمن قرار الاتهام المصادق عليه، توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك للمتهمين الثلاثة، وتهمة الدجل والشعوذة للمتهم الأول فقط.

وأوضح البيان، أن قرار الاتهام استند للبينات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة في بيت لحم باعتبارها صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع جهاز الشرطة، ممثلًا بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.

وأكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة بقضية تسريب تقرير الطب الشرعي الخاص بإسراء غريب، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.