الأردن.. الحكم بإعدام شاب قتل صاحب مكتبة في الزرقاء

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، اليوم الأحد، خلال جلسة محاكمة عن بعد، بدون حضور المتهم في المحكمة، بإعدامه شنقًا حتى الموت؛ وذلك لثبوت إدانته بإقدامه على قتل صاحب مكتبة في منطقة الغويرية التابعة لمحافظة الزرقاء، شرق العاصمة الأردنية عمّان.

وخلصت المحكمة وفقًا لوكالة عمون الإخبارية المحلية، إلى أن المتهم البالغ من العمر 19 عامًا، اتفق مع حدث لتنفيذ الجريمة، حيث استدرجا الضحية إلى مستودع المكتبة، بعدما أوهمه المتهم أنه نسي حقيبته داخلها، ثم لف رأس المغدور بقطعة قماش، وأقدم على طعنه في أنحاء جسده، ما أدى لوفاته، بالرغم من مقاومة الضحية لتخليص نفسه.

ثم سرق الجاني أموال الضحية، وقطعًا أخرى كانت بحوزته، وذلك بغرض الاستفادة منها للتنزه في مدينة العقبة.

وجرمت المحكمة الجاني في جلستها بجناية القتل العمد، وحكمت عليه بالإعدام شنقًا حتى الموت، حيث يُعد القرار وفقًا للقانون الأردني، قابلًا للتمييز.

يُذكر أن وزارة العدل الأردنية، أطلقت في يوليو/ تموز الماضي، مشروع المحاكمة عن بعد، حيث يهدف لتسريع إجراءات التقاضي، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد.

كما يُساعد المشروع في منع تعرض المتهمين على خلفية جرائم جنائية، لسلوكيات خطيرة أثناء نقلهم من السجون إلى المحكمة، أو تأخرهم في الحضور للجلسات، والذي يؤدي عادة لتأجيل الجلسات نتيجة لذلك.