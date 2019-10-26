لصوص يسرقون محل مجوهرات في وضح النهار.. ومواطنون يعاقبون أحدهم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي شجاعة سكان لندن في القبض على لص ضمن مجموعة لصوص اقتحموا متجرًا للمجوهرات بعد إقحام سيارة رينج روفر في واجهة متجر صرافة إلكتروني مجاور له.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن 3 لصوص يرتدون الخوذات اقتحموا متجرًا للمجوهرات في شبردز بوش، غرب لندن بعد أن حطموا سيارة رينج روفر سوداء في واجهة متجر صرافة إلكتروني موجود بجانب متجر المجوهرات.

ويظهر مقطع الفيديو اقتراب بعض المارة في الشارع ليتصدوا للصوص ولكنهم كانوا يسرعون في الخروج من متجر المجوهرات ”سلطان“، وهم ممسكين بمطارق لتهديد المارة الذين يقتربون منهم محاولين القبض عليهم، وكان أحد اللصوص ممسكًا بحقيبة المسروقات.

لكن المارة الغاضبون تمكنوا من طرح أحد اللصوص أرضًا وانهالو عليه بالضرب المبرح والركلات حتى يحققوا العدالة أمام أعين الناس، وبعدها وصلت الشرطة واصطحبته، وبدأت التحقيقات للتوصل للصوص الاثنين اللذين تمكنا من الهرب.