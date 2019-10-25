سرقة ماسة قيمتها 1.8 مليون دولار من معرض ياباني

المصدر: ا ف ب

تبحث الشرطة اليابانية عن ماسة يبلغ وزنها 50 قيراطًا وقيمتها 1.8 مليون دولار، سرقت من معرض للمجوهرات في يوكوهاما.

وقال ناطق باسم الشرطة إن قيمة الماسة المسروقة تقدّر بحوالي 200 مليون ين، معتقدًا أنها سرقت من الواجهة التي كانت معروضة فيها.

وجرى تقديم هذه القطعة النادرة خلال معرض تجاري في مركز ”باسيفيكو“ للمعارض في يوكوهاما، إحدى ضواحي طوكيو.

ووفقًا لمحطة ”ان إتش كيه“ العامة، فقد انتبه موظف لسرقة الماسة في وقت متقدم من يوم الخميس، كما لاحظ أن الواجهة التي كانت معروضة فيها قطعة المجوهرات لم تكن مقفلة.

ويبدو أن هذه الماسة التي تملكها شركة يابانية هي القطعة الوحيدة المسروقة من المعرض الذي لم يُعلّق بسبب السرقة، ويختتم اليوم الجمعة.