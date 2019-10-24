بعد فضيحة تحرشه بطالبة.. محامون تونسيون يحذرون من إفلات نائب من العقاب

أكّدت هيئة الدفاع عن تلميذة تعرّضت للتحرش الجنسي من قبل نائب في البرلمان التونسي، على ضرورة الإسراع بحسم هذه القضية، منبّهين إلى إمكانية إفلات النائب من العقاب.

وشدّد أعضاء هيئة الدفاع في ندوة صحفية عُقدت، اليوم الخميس،على أنه إن تم التباطؤ في محاكمة النائب في حزب قلب تونس زهيّر مخلوف، المتهم بالتحرش، إلى حين انطلاق عمل البرلمان الجديد، فسيتمتّع بالحصانة ولا يمكن حينها محاكمته.

وقال المحامي محمد شهدي، إنه لا بد من الإسراع في إجراءات التقاضي وحسم الملف بشكل سريع؛ لضمان محاكمة عادلة للطرفين.

وأشار محمد شهدي إلى أن النائب الذي تحرّش بالتلميذة، يمكن أن يستعمل الحصانة البرلمانية للإفلات من العقاب، خاصة وأن القانون الداخلي للبرلمان يوسّع مجال الحصانة لتمتد إلى الحياة الخاصة والأفعال الخارجة عن المهام النيابية.

وأضاف محمد الشهدي، أن التلميذة المتضررة قامت بإرسال صور النائب وهو متلبس إلى مجموعة في ”فيسبوك“ خاصة بالنساء، وتم تداول الصور وترويجها، ما جعل النيابة العمومية تقوم بإثارة دعوة ضده.

يذكر أن النيابة العامة أحالت النائب والقيادي في حزب ”قلب تونس“، زهيّر مخلوف، إلى المحكمة بتهمتي ”التحرش الجنسي وخدش الحياء العام“؛ بسبب فضيحة أخلاقية أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية، كريم بوليلة، أن قرار النيابة جاء نتيجة الأبحاث والتحقيقات، وما توفر من أدلة في القضية.

لكنّ النائب المتهم دافع عن نفسه، نافيًا ارتكابه الفعل الفاضح، قائلًا إن الصور التي تم تداولها وهو في سيارته بالشارع، سببها أنه مصاب بالسكر، ويتبول بشكل اضطراري أحيانًا.