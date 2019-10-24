الإعدام لفتاتين بالأردن قتلتا مسنًّا وخادمته ثم أحرقتا المنزل

قضت محكمة الجنايات في الأردن، بإعدام فتاتين بعد إدانتهما بقتل رجل مسن وخادمته داخل منزله في العاصمة عمّان عام 2017.

ووفق وكالة ”سرايا“ المحلية للأنباء، فإن الفتاتين توجهتا إلى منزل المجني عليه وخادمته بعد قراءتهما إعلانًا نشره، يعلن من خلاله حاجته لعاملات في منزله، حيث أقدمتا بعد وصولهما إلى المنزل على قتله مع خادمته وسرقة مبلغ 800 دينار (1,128 دولار) ثم أحرقتا المنزل.

وكان بلاغ ورد في عام 2017 إلى الأجهزة الأمنية باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية، فتوجهت فرق الدفاع المدني على الفور إلى مكان البلاغ وأخمدت الحريق، حيث عثر على جثتين إحداهما لمالك الشقة، وهو مواطن سبعيني، وتبين من معاينة الجثة وجود آثار عنف واعتداء عليه، والأخرى تعود إلى خادمته وهي آسيوية تبين أيضًا وجود آثار عنف واعتداء على جثتها.

وإثر تحقيقات، تم الاشتباه بفتاتين تواجدتا في موقع الجريمة لحظة وقوعها، وبعد تحديد مكانهما وضبطهما، أقرتا في التحقيق أنهما توجهتا إلى منزل الضحية بعد قراءتهما إعلانًا عن حاجته لعاملات في منزله، وهناك دب خلاف بينهم، فأقدمتا على إثره بضربه بواسطة أداة صلبة على أنحاء من جسده وضرب خادمته كذلك، ثم سرقتا مبلغ 800 دينار كانت بحوزة المجني عليه، وبعدها أضرمتا النار في المنزل؛ لإخفاء معالم الجريمة.