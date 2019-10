شرطي يطلق الرصاص في متجر بتكساس الأمريكية (صور وفيديو)

قالت محطة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة تلفزيون (أيه.بي.سي) الأمريكية إن شرطيًا أصاب شخصًا بالرصاص في متجر وول مارت في إل باسو بولاية تكساس في وقت متأخر أمس الأربعاء.

ولم ترد تقارير عن وفيات وذكرت محطات تلفزيون محلية أنه تم إغلاق المنطقة المحيطة بالمتجر لمنع الناس من دخولها أو مغادرتها.

Police officers are at the scene of an officer-involved shooting at a Walmart in far east El Paso. STORY: https://t.co/dI2lMdrAtW https://t.co/zSlfVOSjSG

— KFOX14 News (@KFOX14) October 24, 2019