شرطي يطلق الرصاص في متجر بتكساس الأمريكية (صور وفيديو)

قالت محطة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة تلفزيون (أيه.بي.سي) الأمريكية إن شرطيًا أصاب شخصًا بالرصاص في متجر وول مارت في إل باسو بولاية تكساس في وقت متأخر أمس الأربعاء.

ولم ترد تقارير عن وفيات وذكرت محطات تلفزيون محلية أنه تم إغلاق المنطقة المحيطة بالمتجر لمنع الناس من دخولها أو مغادرتها.

Police officers are at the scene of an officer-involved shooting at a Walmart in far east El Paso. STORY: https://t.co/dI2lMdrAtW https://t.co/zSlfVOSjSG — KFOX14 News (@KFOX14) October 24, 2019

ولم يتسن على الفور الاتصال بإدارة شرطة إل باسو للتعليق.

وكان متجر آخر لوول مارت في نفس المدينة مسرحًا لواحد من أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية في البلاد يوم الثالث من أغسطس آب عندما قتل 22 شخصًا وأصيب 26 آخرون.

وتقول الشرطة إن باتريك كروسياس (21 عامًا) الذي يواجه اتهامات بالقتل في ذلك الحادث كان يستهدف المكسيكيين.

وجدد هذا الهجوم وعمليات إطلاق النار الجماعية الأخرى في الولايات المتحدة النقاش الدائر حول الرقابة على الأسلحة.