سائق هائج يثير الرعب في أحد شوارع الرباط (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو لسائق في حالة هيجان قام بدهس أحد الأشخاص بشكل متعمد، وكاد يصدم آخرين.

الواقعة التي وقعت قرب محطة الحافلات في حي القامرة بالعاصمة الرباط، تشير إلى أن السائق كان يسعى إلى صدم أشخاص آخرين خصوصًا أنه عاد إلى مكان الحادثة الأولى بسرعة جنونية كما يظهر في الفيديو.

ووفق مغردين، فإنّ أجهزة الأمن لم تلق القبض على السائق، رغم أنّ الحادثة وقعت ليلة الثلاثاء، ما أثار موجة استهجان ومطالب بتوقيفه وتوقيع عقوبة قاسية عليه.

ونقل موقع ”اشكاين“ المغربي عن مصدر أمني، قوله إنه جرى التعرف على هوية السائق، وهو من ذوي السوابق، وكان يحاول صدم أحد رجال الشرطة، لكن الأخير تمكن من تفادي الاصطدام.

وأضاف المصدر أن الشرطة قامت بمطاردته خارج المدينة، وعثرت على السيارة التي كان يقودها، وهي مستأجرة فيما لاذ السائق بالفرار.