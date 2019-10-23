تفاصيل جديدة بواقعة العثور على 39 جثة داخل شاحنة في بريطانيا (صور)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على سائق الشاحنة التي عثر بداخلها على 39 جثة صباح الأربعاء، في مقاطعة أسكس.

وأفادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على السائق وهو من إيرلندا الشمالية، ويبلغ من العمر 25 عامًا للاشتباه بارتكابه جرائم قتل.

وترجح التفاصيل الأولية بأن تكون الشاحنة من بلغاريا، ودخلت بريطانيا عن طريق مدينة هولي هيد بمقاطعة ويلز، حيث تبحر العبارات هناك بشكل دائم من وإلى إيرلندا.

تم تحذير السلطات في العام الماضي، من المهربين الذين يستغلون ضعف الرقابة على الحدود الإيرلندية مع حدود المملكة المتحدة، ويقومون بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى إيرلندا قبل نقلهم إلى بريطانيا.

ووفق الصحيفة فقد أخبر رجل إيراني الجنسية هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق، كيف تم نقله إلى دبلن، بجواز سفر مزيف لغياب الإجراءات الأمنية هناك، قبل نقله إلى لندن.

لكن لم تحدد الشرطة إلى الآن هل الـ39 جثة التي عثروا عليها تندرج تحت هذه الحالة أم هي تجارة بالأعضاء البشرية.

وتستبعد أجهزة الأمن حاليًا تحديد هوية الأشخاص المقتولين، حيث سيستغرق ذلك وقتًا طويلًا للغاية.

وصرح أندرو مارينر، المسؤول عن التحقيقات أنهم ما زالوا يستجوبون المشتبه به لتحديد الأسباب التي أدت لمقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص، مضيفًا أنه ”يشعر بالحزن والأسى تجاه هؤلاء الذين فقدوا حياتهم“.