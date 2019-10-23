فتاة مصرية تقدم على فعل غريب للتخلص من ابن عمها الراغب بالزواج منها

أقدمت فتاة مصرية بمساعدة حبيبها على خطف ابن عمها، للتخلص من إلحاح أسرتها على زواجها منه، ثم طلبت تعويضًا من أهله لقاء الإفراج عنه.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة أكتوبر في مصر بلاغًا باختفاء فتى يبلغ من العمر 16 عامًا بشكل مفاجئ وعدم العثور عليه منذ عدة أيام.

وكشفت التحريات أن ابنة عم المجني عليه وراء الواقعة، حيث أقدمت على ذلك للتخلص من رغبة أسرتها في إجبارها على الزواج منه، خصوصًا أن هناك علاقة عاطفية تربطها بشاب آخر.

وأفادت التحقيقات بأن الفتاة اتفقت مع حبيبها و3 شباب آخرين على خطف ابن عمها وإخفائه داخل شقة بمنطقة أكتوبر وطلبت فدية من عمها.

وتمكنت الشرطة من القبض على الفتاة والشبان الأربعة، وبمواجهة الفتاة اعترفت أنها ترفض الزواج من ابن عمها، ومع إصرار أسرتها لجأت إلى فكرة خطفه لصرف نظرهم عن الزواج.

وقالت إن عمها استولى على ميراثها ففكرت في طلب فدية لإطلاق سراح نجله، لكن الجهات المعنية حررت محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.