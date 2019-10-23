إخلاء سبيل عسكري في الكويت خطف طفلًا واعتدى عليه

أخلت محكمة الجنايات في دولة الكويت سبيل العسكري المتهم بخطف طفل والاعتداء عليه في منطقة عبدالله المبارك بكفالة ألف دينار (3,300 دولار)، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وسبق أن تنازل والد طفلين من أصل 3 أطفال تم اختطافهم من قبل المتهم، والاعتداء عليهم، عن حقه في القضية.

وتعود الواقعة إلى مطلع العام الحالي، حين ساهم طفل (يبلغ من العمر 11 عامًا) بتمكين رجال الأمن من ضبط المتهم قبل هروبه، بعد أن استنجد بعمليات الداخلية مبلغًا عن تعرضه مع زميليه للخطف، والاعتداء عليه من قبل شخص زعم أنه رجل مباحث، أثناء تواجدهم في إحدى الحدائق.

وإثر استنجاد الطفل، وصل رجال الأمن إلى موقع البلاغ القريب من حديقة في منطقة ”عبدالله المبارك“ وتم توقيف المتهم، وتبين أنه عسكري في أمن الحدود.

وقال الأطفال الثلاثة، إنهم كانوا يلعبون وإذ بالمتهم يستوقفهم ويبلغهم بأنه من رجال المباحث، وشرع في الاعتداء عليهم عنوة، وقام بهتك عرض الطفل المبلغ.