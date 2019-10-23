إحالة مسؤول تعليمي بالأزهر إلى محاكمة عاجلة بعد تعرضه لـ“الرسول“‎

قررت النيابة الإدارية في مصر، يوم الأربعاء، إحالة مسؤول بمعهد أزهري للمحاكمة العاجلة؛ بعد ثبوت تورطه بالتعرض لشخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بكلمات غير لائقة تخالف الدين والقانون.

وتضمن تقرير الاتهام، أن المحال ”لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وسلك في تصرفاته مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وكرامتها، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح“.

وكشفت التحقيقات أن محمد روحي عبد العال، وكيل معهد فتيات مشطا الإعدادي الثانوي بسوهاج في صعيد مصر ”قام بالتعرض لشخص الرسول الكريم والحط من قدره ووضعه موضع التقليل بمقر المعهد جهة عمله وذلك بقوله: لو جاء الرسول متأخرًا لأغيبه“.

يذكر أن المادة(98/و) من قانون العقوبات المصري تعاقب بالحبس مدة قد تصل لخمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه‏ (حوالي 30 دولارًا أمريكيًا) لمن يهاجم الدين أو يتعرض للرموز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى.

