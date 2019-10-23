ضبط ”العاري شاتم البدون“ بالكويت وكشف هويته

ضبط ”العاري شاتم البدون“ بالكويت وكشف هويته

المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول وهو عارٍ، ويوجه ألفاظًا بذيئة إلى فئة غير محددي الجنسية ”البدون“، مطالبًا بطردهم.

ووفق حساب ”مباشر نيوز“ المحلي، فقد استدعت الجرائم الإلكترونية الشاب، وتبين أنه مواطن من مواليد 1981، ويعمل موظفًا مدنيًا في وزارة الداخلية، ومسجل بحقه قضايا مالية وتعاطي مخدرات، فيما جرت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان الشاب، الذي قال إنه يدعى بدر فيروز، عبر مقطع فيديو بثه وانتشر عبر مواقع التواصل، قد تحدث بازدراء عن ”البدون“، وعلق متحديًا: ”اللي فيكم خير يكلمني، بدر فيروز، يلا ادلف، أذتونا، طلعوا من الديرة يلعن أبوكم، ديرة مو ديرتكم“، متسببًا بغضب بين ناشطين.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.

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