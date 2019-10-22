”صباح الخير“ تقود خليجيًا بالإمارات للمحاكمة

وجد رجل خليجي في الفجيرة في دولة الإمارات، نفسه متورطًا بقضية ومتهمًا بإزعاج الغير؛ وذلك لقيامه بإرسال رسائل ”صباح الخير“ عبر تطبيق ”واتساب“، في أوقات مختلفة من اليوم.

وقال الرجل، الذي فوجئ برفع قضية ضده، إنه اعتاد إرسال الرسائل بالفعل لعدد من الأشخاص، لكنه لم يتوقع مطلقًا أن تكون مزعجة إلى هذا الحد.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن سيدة خليجية، من جنسية المتهم نفسها، تقدمت ببلاغ قالت فيه إن المتهم أزعجها بتكرار إرسال الرسائل لها، خاصة في أوقات نومها صباحًا.

وأكد المتهم أنه اعتاد أن يرسل رسائل ”صباح الخير“ وأدعية الصباح والمساء وغيرها من الرسائل العامة ضمن مجموعة، بشكل يومي لأصدقائه وأسرته، لكنه لم يكن يعلم أن المدعية ضمن المجموعة التي يرسل لها.

وأضاف أن المدعية لم ترسل له ما يشير إلى انزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، لافتًا إلى أنه فوجئ بالدعوى القضائية ضده.