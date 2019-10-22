امرأة تنهال على خليجي بالإمارات لكمًا وركلًا بسبب 150 دولارًا

دفع الطمع بامرأة أفريقية وصديقتها بدبي، في دولة الإمارات، إلى سرقة موظف خليجي بالإكراه، في شارع عام، بعد أن لاحظتا أن صديقه قدم له ورقة مالية بقيمة 500 درهم (نحو 150 دولارًا).

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد رأت المرأة شخصًا يسلم المجني عليه 500 درهم، فما كان منها إلا أن سحبتها من يده وحاولت الفرار، وحين لحق بها اعتدت عليه لكمًا وركلًا، حتى حضر حارس الأمن وأمسك بها هي وصديقتها.

وقال صديق المجني عليه، في تفاصيل الواقعة، إنه كان برفقته في منطقة برج خليفة، ووقفا قرب صيدلية مقابلة للبرج لشراء بعض الأغراض، فأخرج 500 درهم من حافظته وسلمها إلى المجني عليه، لكنهما فوجئا باقتراب امرأة أفريقية منهما، وسحبت المبلغ من يد المجني عليه، وركضت فلحق بها المجني عليه، لكنها أمسكته من يده، وركلته في رجله، فسقط على الأرض، واستمرت في توجيه اللكمات إليه، لافتًا إلى قيامه باستدعاء حارس الأمن، الذي تمكن من الإمساك بها وصديقتها.

وأقرت المتهمتان بسرقة المبلغ من المجني عليه ثم بقيام إحداهما بإعادته إليه، دون أن تذكرا السبب الذي دفعهما لذلك.