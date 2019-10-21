الإمارات.. خليجي يصفع طفلًا ”خدش حياءه“

صفع خليجي في دولة الإمارات طفلًا على وجهه متسببًا له بإصابة بسيطة، بحجة قيام الطفل بخدش حيائه.

وأجلت محكمة جنح الفجيرة، اليوم الإثنين، قضية الخليجي الذي وجهت له تهمة الاعتداء على الطفل، إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وكشف المتهم أمام المحكمة، تفاصيل الواقعة، حيث قال إنه أقدم على صفع الطفل على وجهه دون توجيه أي كلمة مسيئة له، وذلك بعد أن دخل دورة المياه في أحد مراكز التسوق بالفجيرة، وقام الطفل (المجني عليه) بطرق الباب عليه عدة مرات ولم يجبه، حتى تمكن الطفل من فتح باب دورة المياه التي كان يقضي بها المتهم حاجته، وظل يضحك عليه وأصدقاؤه ما خدش حياءه.

وأضاف ”شاهدوني وأنا غير محتشم وبوضع لا أسمح لأحد أن يراني فيه ولا أظن أنّ أي شخص يرضى بذلك“.