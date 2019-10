رفضت الادعاء عليه.. كويتي يغرز ”سيخ شوي“ في بطن والدته بمشاجرة منزلية

View this post on Instagram

غرز شاب في #الكويت "سيخ شوي" في بطن والدته بعد مشاجرة اندلعت بينهما في المنزل، غير أن الأم رفضت الادعاء على ابنها أثناء التحقيق مدعية أن غرز السيخ كان بالخطأ وليس مقصودًا. وكان الشاب قد تهجم على والدته وأصابها بجرح في البطن نتيجة غرز سيخ في بطنها، ما استدعى نقل الأم إلى المستشفى فتبين وجود جرح قطعي في البطن جراء انغراز سيخ شوي، حيث جرت إحالتها إلى قسم الجراحة لمتابعة حالتها الصحية والتأكد من الأضرار التي تسبب بها السيخ. ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الأمن انتقلوا إلى المستشفى حيث تتواجد الأم، فقالت إن سيخ الشوي انغرز في بطنها بالخطأ وإنها لا ترغب في تسجيل قضية بحق ابنها وإن ما حصل كان مشكلة عائلية حصلت في نطاق البيت".