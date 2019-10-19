مصري يقتل ابنته بعد تهديدها له بنشر فيديوهات توثق اعتداءه عليها جنسيًا

ألقت أجهزة الأمن المصري القبض على رجل يبلغ من العمر 60 عاما، لقتله ابنته 28 عاما بعدة طعنات نافذة بالبطن والصدر لتهديدها له بفضح أمره أمام العائلة بعد معاشرته لها معاشرة الأزواج منذ شهرين.

وكشفت التحريات أن المجني عليها مقيمة مع والدها في المنزل الذي عثر عليها مقتولة بداخله، وأنها تزوجت منذ فترة ثم انفصلت بعد عدة أشهر عن زوجها، وأقامت مع والدها.

وبتقنين الإجراءات تبين أن المتهم والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، حيث أن زوجته توفيت منذ عدة أعوام ولديه من الأولاد المجني عليها ”مطلقة“ وطفل 17 عاما، وأنه استغل طلاق ابنته وأقام علاقة محرمة معها مؤكدا أنه وقت وقوع الجريمة، فوجئ بابنته ”أ ع م“ تهدده بفيديوهات جنسية له معها، حيث أن المجني عليها كانت تستخدم كاميرا التليفون لتسجيل أي لقاء بينهما.

وأضاف المتهم أنه قرر التخلص منها بعدما هددته بفضح أمره أمام العائلة، فاستغل وجودها في المنزل بمفردها حتى نفذ جريمته، مؤكدا أنه تفاجأ برؤية ابنه له وأنه لم يكن يعلم بأنه شاهد الجريمة، مشيرا إلى أنه استغل وجود المجني عليها في المنزل وأمسك السكين من المطبخ وسدد لها عدة طعنات خوفا من الفضحية.