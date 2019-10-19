مصر.. استبعاد مديرة مدرسة بعد نسيانها تلميذًا داخل أسوارها بعد انتهاء الدوام

استبعدت وزارة التربية والتعليم في مصر مديرة مدرسة من وظيفتها وأحالتها للتحقيق بتهمة الإهمال فى الإشراف، بعد واقعة غلق المدرسة على تلميذ بالمرحلة الابتدائية، بعد انتهاء اليوم الدراسي.
وتلقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إخطارا بنسيان الطفل ”علي كمال“ داخل المدرسة، وغلق أبوابها؛ وانصراف المديرة والعاملين فيها.
وأبلغ الأهالي شرطة النجدة بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم إنقاذ الطالب واصطحب إلى أسرته في حالة انهيار.
وجرى استدعاء مدير المدرسة والعاملين، وحققت وزارة التربية والتعليم في الواقعة واتخذت القرارات المذكورة.
يذكر أن الواقعة شهدت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الرعب بين أولياء أمور الطلبة بسبب أبنائهم وطالبوا بالتصدي لهذا الإهمال.