مصر.. استبعاد مديرة مدرسة بعد نسيانها تلميذًا داخل أسوارها بعد انتهاء الدوام

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استبعدت وزارة التربية والتعليم في مصر مديرة مدرسة من وظيفتها وأحالتها للتحقيق بتهمة الإهمال فى الإشراف، بعد واقعة غلق المدرسة على تلميذ بالمرحلة الابتدائية، بعد انتهاء اليوم الدراسي. وتلقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إخطارا بنسيان الطفل ”علي كمال“ داخل المدرسة، وغلق أبوابها؛ وانصراف المديرة والعاملين فيها. وأبلغ الأهالي شرطة النجدة بالواقعة، وعلى الفور…