السجن 40 عامًا لرجل أنجب 6 أطفال من ابنته الكبرى

أصدرت محكمة في سوانزي بمقاطعة ويلز البريطانية، حكمًا بالسجن 40 عامًا بحق أب، اغتصب ابنته الكبرى 36 مرةً، على مدار 20 عامًا، وأنجب منها 6 بنات، ثم أقدم على اغتصاب إحداهن.

كما اغتصب المتهم الذي لم يكشف عن اسمه، ويعيش في جنوب غرب ويلز، ابنة أخرى له، وهي في مرحلة المراهقة، ورتب لرجل آخر لاغتصابها، ولكنها انتقلت للعيش في مكان آخر، لتبتعد عنه.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الأب سيطر على حياة ضحيته الابنة الكبرى لأكثر من عقدين، ليصل إلى ”شكل من أشكال العبودية الجنسية“، من خلال التلاعب بها عاطفيًا، واغتصابها بشكل منهجي، حتى إنه استخدم مواد من السحر، ورتّب مع أشخاص مزيفين يدّعون اتباعهم المذهب الصوفي، لإرسال رسائل لابنته يطلبون فيها أن تؤدي أعمالًا جنسية مع والدها.

وقالت الابنة الكبرى في جلسة الاستماع: ”إن والدها خدعها وأساء معاملتها، إلى الحد الذي اعتقدت أن ما كان يحدث تربية طبيعية“، مبينةً أنها لم تتعلم منه أبدًا ما هو الصحيح، و“كانت حياتها سرًا كبيرًا“ حتى شهر أيار مايو الماضي، حيث اكتشفت انه وحش، وأنها تتعرض لسوء معاملة من شخص كان من المفترض أن يحميها.

وبرغم إدانته، أنكر المتهم 36 تهمة اغتصاب، مدعيًا أن ابنته الكبرى ابتزته ليقيم علاقات جنسية معها، وإنجاب ستة أطفال منه، أما ابنته الأخرى فقال إنها تفتعل مزاعم ضده للحصول على تعويض، وإنه لا يزال يحب زوجته، ولكن هيئة المحلفين لم تصدقه.