الإعدام لمصري قتل خطيبته خنقًا بعد معاشرتها جنسيًا

أحالت محكمة في مصر، أوراق متهم بقتل خطيبته إلى المفتي، وذلك للتصديق على حكم الإعدام الصادر بحقه، بعد إدانته بقتل خطيبته من خلال ”خنقها وكتم أنفاسها بعد معاشرتها جنسيًا“.

وتشير التفاصيل، إلى أن الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، تلقت بلاغًا من سيدة تدعى ”ع. أ. غ“ 53 عامًا ربة منزل، عن غياب ابنتها ”ر. م. ع“ 19 عامًا، ولم تشتبه في غيابها جنائيًا.

وشكّلت الأجهزة الأمنية فريقًا بهدف كشف غموض الحادث، إذ جرى التوصل إلى وجود اتصال هاتفي بين المتغيبة و“ م. ش. ع “ ميكانيكي سيارات، وهو كان خطيب المجني عليها منذ عامين وانفصلا بسبب ظروفه المادية.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وباصطحابه لمنزله تبين وجود الجثة في حالة انتفاخ وبروز للسان وترتدي كامل ملابسها وتبدو عليها علامات الخنق.

واعترف المتهم بمعاشرته لها معاشرة الأزواج وعقب ذلك انتابتها حالة عصبية فقام بالضغط على فمها ورقبتها بسبب صراخها حتى لا يسمع الجيران دوي صوتها حتى فارقت الحياة.

وأحيل المتهم للنيابة التي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.