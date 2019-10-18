شريط أقراص مخدرة بـ140 دولارًا يكلف تاجرًا بالإمارات حكمًا بـ“المؤبد“

قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي في دولة الإمارات بالمؤبد على تاجر مخدرات والإبعاد بعد انقضاء العقوبة وغرامة 50 ألف درهم (ما يقارب 14 ألف دولار)، فيما رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على الحكم، مؤكدة ثبوت أركان الجريمة على المتهم.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم متلبسًا ببيع شريط مؤثر عقلي ”بريجابالين“ يحوي 12 كبسولة مقابل 500 درهم (ما يقارب 140 دولارًا)، فيما أقر المتهم بدوره بالواقعة.

وفي التفاصيل، فإن معلومات وردت عن تاجر مخدرات لرجال الأمن، فتم تزويد مصدر سري بمبلغ 500 درهم، واتفق مع المتهم على تسليمه شريطًا مؤثرًا، وحضر المتهم بالفعل في الموعد المقرر، ومعه شريط مؤثر عقلي يحوي 12 كبسولة، وتسلم المبلغ المتفق عليه، وتم ضبط الممنوعات بحوزته في جيب بنطاله.

وقال شاهدان إن المصادر السرية أكدت أن المتهم يحوز كمية من المؤثر العقلي ويبيعها، وأنه اتفق مع المصدر السري على بيع شريط أقراص مخدرة مقابل 500 درهم.