انتحار شاب بعد إخباره بإصابته بـ“فيروس سي“

أقدم مواطن مصري على الانتحار، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، عقب معرفته بإصابته بفيروس سي.

وتشير التحريات الأولية لأجهزة الأمن، إلى أن المنتحر يدعى مصطفى نبيل (32 عامًا)، يعمل خراطًا بمدينة تلا بمحافظة المنوفية.

بدأت تفاصيل الواقعة، عقب تلقي مديرية أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بمصرع مصطفى نبيل، لمروره بضائقة نفسية، بعد معرفته بإصابته بفيروس سي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتزايدت وقائع الانتحار في مصر، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الاكتئاب أو مشكلات أسرية وعائلية، والظروف الاقتصادية.