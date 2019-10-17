مصري يقتل نجله ويمزق جسده لهذا السبب

اعتقلت مباحث مركز القنطرة في محافظة الإسماعيلية شمال مصر، أبا بتهمة قتل نجله مستخدما سلاحًا أبيض بسبب سوء سلوكه.

تفاصيل الواقعة بدأت حينما تلقى مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ممزقة بسلاح أبيض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الجثة لشاب يدعى ”أحمد .ع“ يبلغ من العمر 19 عامًا وجد مقتولًا وبالجثة طعنات عدة بمناطق متفرقة من الجسم، وعلى الفور تم تشكيل بحث جنائي لكشف غموض وملابسات الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن من ارتكب الواقعة المتهم ”عبده.ف“ البالغ من العمر 60 عامًا هو والد المجني عليه، حيث تمكن فريق البحث من القبض عليه وبمناقشته اعترف بارتكابه واقعة القتل بسبب سوء سلوك نجله، وأضاف أنه شفى غليله من أفعال نجله المعيبة والمشينة وقام بقتله وفصل رقبته عن جسده لينال عقاب ما فعله.