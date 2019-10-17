محاكمة عاجلة لمسؤول حكومي في مصر تحرش بزميلاته

أحالت النيابة الإدارية في مصر مسؤولًا كبيرًا بدرجة مدير عام بإحدى شركات تصنيع البترول في محافظة السويس، للمحاكمة العاجلة مع استبعاده من وظيفته القيادية، بسبب سوء أخلاقه وتحرشه ببعض المهندسات والخوض في أعراضهن لعدم استجابتهن لابتزازه الجنسي.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم ”ع، ش، م“ بشركة السويس لتصنيع البترول ”حكومية“، دأب على إرسال رسائل عبر الواتس آب إلى المهندسات تضمنت عبارات وصورًا غير لائقة، ويتحدث معهن بعد مواعيد العمل الرسمية في أمور غير لائقة وخارجة عن حدود الزمالة والأدب واللياقة.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم يقوم بالاتصال بالمهندسات ليلاً ويراسلهن، حتى وصل به الأمر لإرسال صورة لسيدات يرتدين قمصان نوم لابتزازهن جنسيًا، كما اعتاد الحديث معهن بطريقة غير لائقة وبعبارات خادشة للحياء في أمور خارجة عن حدود العمل.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يتحدث عن المهندسات بعبارات غير لائقة، حيث يدعي وجود علاقات لهن مع رجال آخرين إضافة إلى أنه يستغل منصبه بشكل غير قانوني، بغرض التنكيل بمن لا تستجيب لابتزازه.

يذكر أن وقائع مشابهة تحدث من حين لآخر في المؤسسات الحكومية المصرية التي عادة ما تنتهي بالمحاكمة وضياع مستقبل المسؤول عبر الفصل من وظيفته.