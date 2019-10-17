تبرعت لزوجها بكبدها فطردها من المنزل واتهمها بالسرقة (فيديو)

كشفت الزوجة المصرية رحاب فتحي، صاحبة واقعة تبرعها بكبدها لزوجها، تفاصيل جديدة حول طرده لها من البيت والزواج بأخرى، حيث أكدت أن زوجها رفض استكمال علاجها بالمستشفى، رغم أنها فقدت ٦٥٪ من الكبد لإنقاذه من الموت، لكنه قام برفع قضية اتهمها فيها بسرقة ١١٥ ألف جنيه.

وأضافت رحاب في تصريحات تلفزيونية أنها فوجئت بعد العملية بطردها من المنزل، وزواجه من أخرى، مشيرة إلى أن زوجها كان يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي ولم يخبرها بأي شيء إلا بعد الزواج.

ولفتت رحاب إلى أن زوجها ظل يعاملها معاملة حسنة لمدة 9 سنوات زواج، حتى فوجئت بانقلابه عليها بعد تبرعها له بكبدها، مشيرة إلى أنه أخرجها من المستشفى قبل أن تكمل علاجها، وخالف اتفاقه ووعده معها.

وتابعت: ”كنت في حاجة إلى الراحة بعد خروجي من المستشفى بعدما تبرعت لزوجي بكبدي، إلا أنه منع أحدًا أن يأتي لمساعدتي، وفوجئت برغبته في استهلاك صحتي“، مشيرة إلى أن زوجها اتهمها بسرقة أثاث المنزل، ومبلغ 115 ألف جنيه.

وأكملت ”عملت له كممرضة ولم أقصر في أي شيء تجاهه، وأنقذته من الموت، وتبرعت له بكبدي، ثم بعد ذلك طردني من المنزل، واتهمني زورًا بالسرقة، وتزوج من أخرى“، لافتة إلى أنه أقام دعوى قضائية ضدها لـ ”تبديد ممتلكات زوجية“.