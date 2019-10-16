محكمة إيرانية تؤيد حكم السجن ضد 14 فنانًا بتهمة ”نشر الابتذال“

أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة عام ضد 14 من الفنانيين الإيرانيين، ستة منهم إناث،، بتهمة ”نشر الابتذال والتحريض على الفساد“.

وذكر موقع ”إذاعة فردا“ المعارض، إنه ”بالإضافة إلى السجن لمدة عام لكل واحد من الفنانيين الـ14 المشاركين في إنتاج أغنية، أيدت المحكمة أيضًا حكمًا بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قدرها 900 دولار بسبب تعاونهم في إنتاج الأغنية وإخراجها“.

ووجهت لهم تهمة ”الانخراط في أنشطة سمعية بصرية غير مصرح بها، والمشاركة في إنتاج الموسيقى والصور المبتذلة ونشرها عبر شبكات فضائية مناهضة للنظام الإيراني“.

وقالت المغنية الإيرانية المشاركة بهذه الأغنية ”فراواز“ في مقابلة مع إذاعة فردا، إن ”القضية رفعت في العام 2016 وأن محققها كان بيغان قاسم زاده، الذي قُبض عليه بتهمة فساد“.

ووفقًا للمغنية فراواز، فإن ”الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف ضد جميع الفنانيين، هي المشاركة في إنتاج أغنية، رغم أنهما لم يتعاونا وتم استجوابهما بشكل منفصل، وحُكم عليهما بالحكم نفسه“.

وبعد مغادرتها إيران، أطلقت المغنية ”فراواز“ حملة بعنوان صوت المرأة.