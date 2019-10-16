إخلاء سبيل 5 متهمين بقضية المغرد الكويتي الشهير عتيج المسيان

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل 5 متهمين في قضية المغرد عتيج المسيان، بكفالة مالية واستمرار سجن المتهم الأول في القضية (عتيج المسيان)، وتأجيلها إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن ”قرار الإخلاء شمل المحامي يوسف المحيش والصحفي عمر الشمري وموظف ومغردَينِ اثنين، بكفالة 3 آلاف دينار لكل منهم بعد مرافعة عدد من المحامين“.

وكانت النيابة العامة قد أحالت قبل شهر قضية ”عتيج المسيان“ إلى محكمة الجنايات للنظر فيها بعد تحقيق استمر نحو شهرين مع المغرد المتهم بإدارة الحساب وسجنه وأشخاص آخرين متهمين في القضية.

وكشفت صحيفة ”القبس“ سابقًا أن ”المغرد المتهم بإدارة الحساب المشار إليه يقيم في الكويت بطريقة غير قانونية، علاوة على أنه يواجه نحو 400 شكوى من أشخاص؛ بسبب إساءات وافتراءات وتشويه سمعة“.

#أمن_ومحاكم |

محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين وأمانة سر ناصر دكسن تخلي سبيل 5 متهمين في قضية #عتيج_المسيان منهم صحفي ومحامي ومغردين وموظف بكفالة 3000 دينار مع استمرار حبس المتهم الاول وتأجيل القضية الى ١٣ نوفمبر المقبل pic.twitter.com/nb8H5XgZ16 — أمن ومحاكم (@mediacourt) October 16, 2019

ولم يتوقف الحساب المذكور عن التغريد بعد توقيف صاحبه في الكويت، حيث استمر بالتغريد لقرابة شهرين متتابعين، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية أنه يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب في السويد وبريطانيا.