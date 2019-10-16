أحكام نهائية بحق حارقي سيارة سلمى البركاتي بالسعودية

أسدلت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الستار على قضية إحراق سيارة سلمى البركاتي في قرية الصمد بمحافظة الجموم قبل نحو عام ونصف العام، مصادقة بذلك على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بحق المتهمين.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، أكد محامي ”البركاتي“ أن الأحكام الصادرة تنوعت بين السجن والجلد والغرامات المالية، والتعويض بالحق الخاص.

وأدين المتهمون بـ“مخالفة بارتكاب جرائم معلوماتية والاعتداء على المدعية وإحراق سيارتها وتصوير الجريمة ونشرها، والاعتراض على تعليمات ولي الأمر، وحيازة أحد المتهمين للمسكر بقصد الشرب“.

وعوقب المتهم الأول بالسجن 3 أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال (1,350 دولار)، ومصادرة جوالاته المستخدمة في الجريمة.

وسجن المدعى عليهما الاثنان لمدة 4 أشهر، وجلد كل واحد منهما 100 جلدة على دفعتين، فيما سجن المدعى عليه الأول لمدة شهرين؛ لقاء حيازته للمسكر بقصد الشرب وجلده أربعين جلدة.

وألزمت المحكمة المدعى عليهما بدفع 50 ألف ريال (13,500 دولار) مناصفة بينهما للمدعية بالحق الخاص كتعويض.

وأثارت قصة سلمى البركاتي (32 عامًا) قبل نحو عام ونصف العام جدلًا على مواقع التواصل بعد أن قامت بشراء سيارة من ابنة خالتها بقيمة 13 ألف ريال (ما يعادل 3 آلاف دولار)، مضيفة أن أبناء قريتها عندما علموا بشرائها سيارة بدأوا بمضايقتها، ليقوموا لاحقًا بإحراقها.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الفاعلين لاحقًا، إذ اعترفا بفعلتهما، فيما أهدى نائب رئيس المجلس البلدي في مكة، فهد الروقي، البركاتي سيارة جديدة.