القبض على قاتل سعودية عثر عليها متحللة في نابع داما بمنطقة تبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من القبض على قاتل زوجته في قرية ”نابع داما“ القريبة من محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، وذلك بعد أن عثرت عليه في محافظة الليث.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن سيدة -وهي مِن الجيران- كانت تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من منزل الجاني وزوجته واختفاء صاحب المنزل، وبوصول الشرطة وفتح باب المنزل تبين وجود جثة لمواطنة مقتولة، وعليها آثار تعنيف جسدي، واتضح أنها زوجة مالك الشقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الزوج يعمل معلمًا بمدرسة في القرية، وارتبط بزوجته (المجني عليها) قبل 3 أشهر فقط، وهما من منطقة جازان، وقد جاء تعيينه في مدرسة نابع داما.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة وأسبابها.