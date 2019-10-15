تونس: العثور على جثة شاب جزائري في منزله بمحافظة بنزرت

عثرت الوحدات الأمنية في تونس اليوم الثلاثاء، على جثة شاب جزائري داخل منزله في محافظة بنزرت التونسية شمال البلاد، وفق ما كشفه مصدر أمني مطلع لـ ”إرم نيوز“.

وقال المصدر إن النيابة العامة في بنزرت أذنت بفتح تحقيق قضائي للبحث في ملابسات الحادثة وتشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأضاف أن الشاب من مواليد 1984 في الجزائر، وأنه قام منذ شهر أيار/ مايو الماضي بشراء منزل وسط محافظة بنزرت وهو يعيش فيه وحيدا، وأنه معروف وعلاقته طيبة مع جيرانه.

وذكر المصدر الأمني أن الوفاة تعود إلى أكثر من 3 أيام، مؤكدًا أن جيرانه تفطنوا لغيابه، وهو ما دفعهم إلى إعلام الوحدات الأمنية التي داهمت المنزل ووجدت الشاب الجزائري جثة هامدة.