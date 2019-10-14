قرار قضائي جديد بشأن ريهام سعيد في قضية ”السمنة“‎

أصدرت محكمة جنح الجيزة في مصر يوم الإثنين قرارًا جديدًا بشأن قضية الإعلامية المصرية ريهام سعيد والمتهمة فيها بإهانة مرضى السمنة، وجاء القرار بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى.

وقال المحامي المصري شعبان سعيد، الموكل بالدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة إهانة مرضى السمنة، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه كان يتوقع هذا الحكم؛ لأنه دحض بالقانون هذه القضية لأنها غير مكتملة الأركان.

وأضاف شعبان سعيد، أن موكلته تغيبت اليوم عن المحاكمة لعدم وجود أهمية لحضورها، خاصة أن القضية أصبحت في حكم غير المقبولة أمام الهيئة، لأنه يشترط لقبولها أن يكون قد أصاب رافعها ضررًا من ارتكابها، وفقًا لقواعد الإجراءات الجنائية.

وأكد المحامي المصري أن هذا الحكم يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية من شخص لا يتذرع بغير الضرر الذى أصاب المصلحة العامة.

وكان المحامي أشرف ناجي، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، وهو الأمر الذي أثار غضب المواطنين، بعد وصفها لمرضى السمنة بالقبح، وأنها أهانتهم واعتبرتهم عالة على أسرهم وعبئًا على الدولة.

يُذكر أن المجلس القومي للمرأة قد تقدّم بشكوى ضد ريهام سعيد وبرنامجها ”صبايا“، وعلى إثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.