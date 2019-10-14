روسية تتخلى عن رضيعها لولادته مشوهًا

تخلت أم روسية عن رضيعها بعد ولادته بدون عينين؛ لأنها لا تستطيع أن تعتني به أو توفر له الرعاية اللازمة.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ أن الطفل الكساندر أو كما يطلقون عليه ”ساشا“، ولد بدون عينين وأُطلق عليه اسم ”الطفل الباسم“؛ بسبب ابتسامته الجميلة على وجهه، وما زال البحث جاريًا عن أم أو أسرة بديلة لرعاية ذلك الرضيع الصغير.

نشأت والدة هذا الطفل في أحد دور الأيتام وعندما علمت بحالته قبل ولادته قررت التخلي عنه؛ لأنها لا تستطيع أن تتحمل عناء الاهتمام به ورعايته، ووقعت أوراق التخلي عنه قبل خروجها من المستشفى.

وذكرت الممرضة التي تعتني بالطفل الذي يبلغ من العمر الآن 6 أشهر فقط أن ساشا لا يختلف عن الأطفال الآخرين، فهو يلعب ويبتسم بشكل جميل كأي طفل يتمتع بصحة جيدة، ويعشق السباحة ووصفته بأنه طفل مبهج للغاية.

وذكر مسعفون في روسيا أن ساشا واحد من ثلاثة أطفال مسجلين في العالم مولودين بعيب خلقي، وهو عدم وجود مُقل العيون على الإطلاق، أحدهم في اسكتلندا والآخر في أستراليا.

لكن هذا الطفل يعتبر من المحظوظين؛ لأن المولودين بنفس حالته لديهم أمراض كثيرة أخرى ولكن ساشا لديه اثنان من الخراجات الحميدة على جبينه، والتي ستتم إزالتها جراحيًا.

ويعاني من متلازمة SOX2 النادرة التي يُسببها مرض التهاب المفاصل الروماتويدي النادر الذي يصيب واحدًا كل ربع مليون شخص؛ وهذا طبيعي مقارنة بالحالات الأخرى التي ولدت بدون عيون.

وتؤكد الطبيبة تاتيانا رودنيكوفيتش أن ساشا يخضع لجميع الفحوصات والاختبارات مثل أي طفل عادي.

وخضع الطفل لعملية زراعة أجرام العين الصغيرة لضمان عدم تشويه وجهه أثناء نموه، وسوف يحتاج إلى مثل هذه العمليات كل ستة أشهر لزرع أجرام أكبر في الحجم داخل العين.