الإمارات.. السجن 13 عامًا لخليجي أطلق كلبًا مفترسًا على الشرطة

قضت محكمة استئناف الفجيرة في دولة الإمارات، بسجن خليجي 13 عامًا وتغريمه 20 ألف درهم (5,500 دولار)؛ بعد قيامه بإطلاق كلب شرس على رجال الشرطة أثناء محاولتهم ضبطه، والاعتداء عليهم بسكين، وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وحيازة كلب مفترس.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن أمرًا صدر بتفتيش منزل المتهم وضبطه بعد معلومات عن حيازته كمية كبيرة من المخدرات، وأثناء مداهمة رجال الشرطة منزله، أطلق عليهم كلبًا مفترسًا كي يتمكن هو من الهرب، وبعد سيطرة رجال الشرطة على الكلب، حاولوا ضبط المتهم فاعتدى عليهم بسكين.

وألقي القبض على المتهم الذي عثر معه على كمية كبيرة من المخدرات، كما تبين تعاطيه.