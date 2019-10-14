النيابة العامة الكويتية ترفض إخلاء سبيل الشيخ عبدالله السالم الصباح

رفضت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الشيخ عبدالله السالم الصباح، كما أمرت باستمرار حجزه، على خلفية اتهامه بالإساءة لضابط برتبة مقدم في تسجيل صوتي متداول.

وكانت النيابة قد أحالت الشيخ عبدالله في وقت سابق للأدلة الجنائية لأخذ بصمة الصوت، بعد إنكاره أن الصوت الذي في التسجيل يعود له.

وأثارت مكالمة صوتية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام جدلا بين ناشطين، بعد أن وجهت فيها إهانة وتهديدات للضابط صالح الراشد من قبل الشيخ عبدالله، على خلفية معاملة سيارة.

وكان الشيخ عبدالله السالم الصباح قد سأل الضابط ”الراشد“ عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

بدوره، أكد الضابط أنه رفض المعاملة كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ عبدالله على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا؛ ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدا أنه ”سيحال للتحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لالعن ابوك على ابو اللي يابك تفو عليك“.

واستنكر ناشطون ونخب كويتية عبر هاشتاغ #محشوم_المقدم_صالح_الراشد في موقع التواصل ”تويتر“، تصرف الشيخ مطالبين بمحاسبته وفق الضوابط والقوانين.