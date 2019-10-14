نجاة كندية من محاولة اختطاف في الكويت

نجت امرأة كندية من محاولة اختطاف في الكويت نفذها شخص يشتبه في أنه مواطن كويتي حاول إجبارها على الصعود بسيارته في منطقة ميدان حولي.

وأطلقت المرأة الكندية (28 عامًا) صيحات استغاثة للمارة الذين بادورا للاستجابة لها، إذ أجبروا المعتدي على الفرار من موقع الحادث.

وكان المعتدي أشهر أداة حادة في وجه المرأة الكندية لإجبارها على الصعود معه في سيارته الأمر الذي تسبب في ترك آثارًا وكدمات في جسدها، وتحديدًا في يدها وكتفها.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمن قوله، إن المرأة الكندية أدلت بأوصاف الجاني وسيارته، مرجحة أن يكون مواطنًا، وسجلت قضية جنائية بحقه بتهمة ”الشروع بالخطف“.

وأضاف المصدر أن الواقعة أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحري عن الجاني والتخلص من شره، خصوصًا أن هناك بلاغات مشابهة تقدم بها أشخاص آخرون لما أقدم عليه من تصرف غير مسؤول.