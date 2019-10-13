السعودية.. محاكمة رب أسرة بتهمة تعنيف زوجته وأبنائه الثلاثة

اتهمت النيابة العامة في السعودية رب أسرة بتعنيف زوجته وأبنائه الثلاثة، وهو ما اعترف به الأب وتم تحويله إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة.
وحسب موقع ”سبق“ المحلي، فإن وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة تدخلت لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق ”أب“ عنف ثلاثة من أبنائه وزوجته؛ وتم استضافتهم وأخذ أقوالهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم .
وانسلخت من الأب مشاعر الأبوة والإنسانية عندما انهال بالضرب على أحد أطفاله بالسوط، فيما قيَّد ابنه الثاني بأغلال حديدية، في ظل مشاهدة أمهما التي نالت نصيبها من الضرب.