مصر.. إحالة قتلة محمود البنا ”شهيد الشهامة“ لمحاكمة عاجلة

#قصة_هاشتاغ #راجح_قاتل . . أوصدت الإنسانية أبوابها في ساعة مجهولة، وتحديدا في مدينة #تلا بمحافظة المنوفية في دلتا #مصر، التي شهدت جريمة بشعة عندما عاتب طالب ثانوي أحد الشباب لتحرشه بفتاة من المنطقة ليرد عليه الأخير بطريقة وحشية من خلال طعنه بمطواة "سكين صغير" في رقبته وبطنه وفر هارباً. ووفقا لصحيفة الجمهورية، دشن النشطاء على موقع تويتر هاشتاج (#راجح_قاتل) الذي احتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الترند المصري، وأكد النشطاء في تغريداتهم مصرع الشاب #محمود_البنا من مركز تلا، 18 عاما، على يد راجح، 20 عاما، وتبين أن المجني عليه عاتب الجاني لتحرشه بفتاة في الشارع فاستل الأخير مطواة من بين ملابسه وطعن المجني عليه طعنات نافذة في الرقبة والبطن وفر هارباً. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #جريمة #قتل #وفاة #القاهرة #الاسكندرية #هشاتاغ #قصة_هاشتاغ #فيديو #ترند #طعن #فيديوهات #trend #news #egypt #crime #kill #cairo #hashtag