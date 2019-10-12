مصر.. إحالة قتلة محمود البنا ”شهيد الشهامة“ لمحاكمة عاجلة

أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، المتهمين بقتل الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ“شهيد الشهامة“، إلى المحاكمة العاجلة، حيث قتل دفاعًا عن إحدى الفتيات أثناء التحرش بها في المنوفية.
وتضمن قرار النائب العام إحالة محمد أشرف عبدالغني راجح، وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وتصدى شاب من محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة، لشاب آخر تحرش بفتاة وتطاول عليها، إلا أن الأخير سدد للأول ضربات قاتلة بآلة حادة أفقدته حياته، بالتعاون مع أصدقاء آخرين.
وأظهرت مناظرة النيابة العامة للمجني عليه ”إصابته إصابتين إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة على أن سبب الإصابتين ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه الأيسر هي التي تسببت في وفاته“.
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#قصة_هاشتاغ #راجح_قاتل . . أوصدت الإنسانية أبوابها في ساعة مجهولة، وتحديدا في مدينة #تلا بمحافظة المنوفية في دلتا #مصر، التي شهدت جريمة بشعة عندما عاتب طالب ثانوي أحد الشباب لتحرشه بفتاة من المنطقة ليرد عليه الأخير بطريقة وحشية من خلال طعنه بمطواة "سكين صغير" في رقبته وبطنه وفر هارباً. ووفقا لصحيفة الجمهورية، دشن النشطاء على موقع تويتر هاشتاج (#راجح_قاتل) الذي احتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الترند المصري، وأكد النشطاء في تغريداتهم مصرع الشاب #محمود_البنا من مركز تلا، 18 عاما، على يد راجح، 20 عاما، وتبين أن المجني عليه عاتب الجاني لتحرشه بفتاة في الشارع فاستل الأخير مطواة من بين ملابسه وطعن المجني عليه طعنات نافذة في الرقبة والبطن وفر هارباً. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #جريمة #قتل #وفاة #القاهرة #الاسكندرية #هشاتاغ #قصة_هاشتاغ #فيديو #ترند #طعن #فيديوهات #trend #news #egypt #crime #kill #cairo #hashtag
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للحظة قتل المجني عليه، وطالبوا بإعدام القاتل.