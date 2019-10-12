مصر.. إحالة قتلة محمود البنا ”شهيد الشهامة“ لمحاكمة عاجلة

أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، المتهمين بقتل الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ“شهيد الشهامة“، إلى المحاكمة العاجلة، حيث قتل دفاعًا عن إحدى الفتيات أثناء التحرش بها في المنوفية.

وتضمن قرار النائب العام إحالة محمد أشرف عبدالغني راجح، وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتصدى شاب من محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة، لشاب آخر تحرش بفتاة وتطاول عليها، إلا أن الأخير سدد للأول ضربات قاتلة بآلة حادة أفقدته حياته، بالتعاون مع أصدقاء آخرين.

وأظهرت مناظرة النيابة العامة للمجني عليه ”إصابته إصابتين إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة على أن سبب الإصابتين ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه الأيسر هي التي تسببت في وفاته“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للحظة قتل المجني عليه، وطالبوا بإعدام القاتل.