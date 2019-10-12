برصاصة في الرأس.. انتحار شاب عربي بسبب مشاكل عاطفية

اختار شاب موريتاني اليوم السبت الانتحار بإطلاق رصاصة على رأسه، هروبًا من مشاكل اجتماعية وعاطفية تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

ووفق موقع ”صحراء ميديا“ المحلي، فإن الشاب وصل إلى وحدة الحالات الطارئة في مركز الاستطباب الوطني (أكبر المستشفيات في العاصمة نواكشوط) وهو مصاب بطلق ناري في الرأس، تسبب في وفاته على الفور.

وبينما تشير المعلومات الأولية إلى أن أسبابًا اجتماعية وعاطفية وراء الحادث، فإن الشرطة بدأت التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الشاب.

وهذه ثاني حالة تسجلها العاصمة الموريتانية خلال يومين فقط، حيث أطلق شاب آخر النار على نفسه يوم الجمعة، في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة، لكنه نجا من الموت بأعجوبة، ولا يزال يرقد في مستشفى الشيخ زايد، رجحت مصادر أن يكون الشاب يعاني من اضطرابات نفسية.