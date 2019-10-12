انتحار وافد هندي في الكويت

فارق وافد هندي الحياة في الكويت، بعد أن ألقى نفسه من الدور السادس من أحد الأبنية في منطقة الفنطاس.

وتشير تفاصيل الحادثة، إلى أنّ وافدًا مصريًا أبلغ أجهزة الأمن، بأنه شاهد الشاب الهندي وهو يلقي نفسه من الدور السادس في إحدى العمارات، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وعقب تلقي البلاغ، انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الوافد فارق الحياة.

وبعد الاستعلام عن هوية الشاب، تبين أنه هندي الجنسية من مواليد 1993، وجرى إبلاغ النيابة العامة بالحادثة.

وشهدت الكويت، في الأشهر القليلة الماضية حالات انتحار عديدة في مناطق مختلفة من البلد الذي تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين وتعتبر الجالية الهندية فيه هي الأكبر.