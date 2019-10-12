محمد بن زايد يستقبل هزاع المنصوري لدى وصوله أبو ظبي (فيديو)

محمد بن زايد يستقبل هزاع المنصوري لدى وصوله أبو ظبي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وصل، اليوم السبت، هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي إلى العاصمة أبو ظبي، قادمًا من العاصمة الروسية موسكو، بعد انتهاء رحلته لمحطة الفضاء الدولية التي استمرت 8 أيام، أجرى خلالها العديد من التجارب والأبحاث.

وكان في استقبال رائد الفضاء لدى وصوله مطار الرئاسة بالعاصمة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وعقب انتهاء رحلته الفضائية، خضع المنصوري بعد عودته إلى الأرض الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول إلى مجموعة من الاختبارات والفحوصات الطبية في مركز ”يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء“، بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو، وذلك لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية للجسم، وتأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان، والتي تُجرى للمرة الأولى على شخص من المنطقة العربية.

وغرّد المنصوري عبر حسابه على موقع ”تويتر“، اليوم السبت، متحدثًا عن أنّ ”مهمة طموح زايد ستظل مستمرة“، مثمنًا في الوقت نفسه الدور الروسي في الرحلة الفضائية، ومركز ”يوري غاغارين“ لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم وفريق ”روسكوزموس“ على جهودهم لمساعدته في التدريب والاستعداد ليصبح رائد فضاء.

وتابع المنصوري: ”قمنا بالتعاون مع كل من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، ووكالة الفضاء الأوروبية لإنجاز هذه المهمة“.

وشارك المنصوري في 16 تجربة علمية قبل وبعد وأثناء مهمته الفضائية، بينها 6 تجارب أجريت على متن محطة الفضاء الدولية في بيئة منعدمة الجاذبية تقريبًا، وذلك بمشاركة وكالات الفضاء العالمية.

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