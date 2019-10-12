مصري يقتل والده ويدفنه أسفل السرير

أقدم شاب مصري على قتل والده وإخفاء جثته في حفرة داخل إحدى غرف المنزل ووضع عليها سريرًا، حتى لا تُكتشف جريمته، وذلك بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، غرب العاصمة القاهرة.

وأفادت معاينة الأمن لمنزل المسن القتيل بأنّ المتهم (الولد) صنع مقبرة لوالده، من خلال الحفر بإحدى غرف المنزل ودفن الجثة فيها، قبل أن يفر هاربًا عقب ارتكاب الجريمة، فيما تكثف المباحث جهودها للقبض عليه.

وتشير التحريات إلى أن خلافات أسرية كانت تقع بين المتهم ووالده، لرفض الأخير الاستجابة للمتهم، وإعطائه نقودًا لشراء مواد مخدرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة المجني عليه، التي أكدت أن المتهم كان دائم التشاجر مع والده، وأنه انتظر خروجها من المنزل وارتكب الجريمة، مستغلًا تواجد والده بمفرده، الذي عجز عن الدفاع عن نفسه، حيث جرى كشف الواقعة بعد انبعاث رائحة كريهة من الحفرة التي تحتوي على الجثة.