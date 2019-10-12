وزير الخارجية الكويتي تعرض لاحتيال وخسر 160 مليون دولار

كشفت وثائق محكمة تعرض الشيخ الكويتي ”صباح الخالد الحمد الصباح“ لاحتيال أدى لخسارته 160 مليون دولار في مشروع استثماري بمنطقة ”ذا ماونتن“ في بيفرلي هيلز، الشهيرة بأنها مدينة الأثرياء ونجوم هوليوود.

ولم تنته الدراما المحيطة بعقارات ”ذا ماونتن“ في مدينة المشاهير بيفرلي هيلز، التي تبلغ مساحتها نحو 66 هكتارًا، عند بيع العقار المُصادر مقابل جزء صغير من سعره المطلوب، إذ رفع، وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح دعوى يتهم فيها مالك العقار السابق بالاحتيال عليه وتبديد استثماره البالغ 163 مليون دولار في العقار.

ووفقًا لموقع ”ذا ريل ديل“ لأخبار العقارات، فإن الصباح يقول إن ”فيكتورينو نوفال“ الذي كان يمتلك العقار قبل مصادرته، خدعه وأقنعه بأنه سيحصل على حصة تبلغ 50 % من استثماراته التي استمرت سنوات في العقار.

وكان ذلك سيترجم إلى أرباح هائلة للصباح إذا تم بيع العقار بالسعر المطلوب والبالغ مليار دولار في يوليو 2018، ولكن بعد 4 أشهر، تم تخفيض السعر المطلوب إلى 650 مليون دولار.

ومن ثم أشهرت شركة نوفال المسماة ”سيكيورد كابيتال بارتنرز“ إفلاسها في مايو، وعاد المالك الأصلي صندوق ”هيوز تراست“ الاستثماري لشراء العقار مقابل 100 ألف دولار فقط من المزاد العلني.

وفي هذه الأثناء، بدد نوفال أموال الصباح على ”نمط حياته الفخم والباهظ“، وأنفقها على الطائرات واليخوت والقصور والراقصات والقمار وتأجير سيارات الليموزين، وفقًا للدعوى المرفوعة الشهر الماضي في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا.

من جانبه، طالب الصباح بتعويض يبلغ 488 مليون دولار، واتهم نوفال بـ 16 تهمة بما في ذلك، الاحتيال والغش وخرق العقد والتزييف.

وقال محامي الصباح إن موكله عضو العائلة المالكة الكويتية، استثمر أموال العائلة في المشروع، ولكن الأموال لا ترتبط بدوره الرسمي كمسؤول حكومي.

ووفقًا للدعوى القضائية، التقى نوفال مع الصباح في فندق ”مونتاج بيفرلي هيلز“ في عام 2010، وأخبره أنه يستطيع امتلاك حصة 50% من المشروع مقابل استثمار قيمته 20 مليون دولار، وزعم نوفال أنه يملك 100 % من منطقة ”ذا ماونتن“ على الرغم من أن حصته في ذلك الوقت كانت تساوي 40 % فقط.

وتشير الدعوى إلى أن نوفال وأفراد أسرته استمروا في الاحتيال على الصباح لسنوات، وفي كل مرة كانوا يدعون أن المشروع بحاجة إلى المزيد من الأموال، مما أدى إلى تحويلات بنكية إضافية.

وتعاونت شركة نوفال، التي تدير شركة قابضة تدعى ”تاور بارك بروبيرتيز“، مع مطور من مدينة أتلانتا يدعى ”تشارلز تشيب ديكنز“ لشراء منطقة ”ذا ماونتن“ في عام 2004 من صندوق ”هيوز تراست“ الاستثماري الخاص بـ ”مارك هيوز“ مؤسس شركة ”هيربالايف“ التجارية.

وقبل 3 سنوات، استحوذت شركة ”سيكيورد كابيتال بارتنرز“ على العقار من ”تاور بارك بروبيرتيز“ من خلال نقل الملكية.

ومن جانبه نفى ”رونالد ريتشاردز“ محامي السيد نوفال، جميع المزاعم ضد موكله، وأكد أن نوفال الذي أقر بأنه مذنب في قضية احتيال عبر البريد والتهرب الضريبي في عام 1998، لا يتذكر التعامل مع الصباح.

وقال ريتشاردز في مقابلة: ”لا أتذكر هذا الاسم بالضبط، فموكلي يتعامل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم“.

ورفض محامي الصباح ”بوبي ساميني“ ادعاء ريتشاردز بأنه لا توجد أي وثائق تثبت مزاعم الادعاء.

وقال ساميني الذي مثّلت شركته العديد من العملاء الكبار في بيفرلي هيلز: ”لن تكون هناك مشكلة في إثبات حصول نوفال على المال من الصباح“.

ويُذكر أن الصباح رفع الدعوى القضائية بعد أن سمع عن بيع العقار في المزاد، وأن العقار أصبح الآن في يد صندوق ”هيوز ترست“ الاستثماري، الذي اشتراه في مزاد الرهن في أغسطس بعد إشهار شركة نوفال إفلاسها.