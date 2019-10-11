مشاجرة بين سعوديين ووافدين أجانب داخل سوق شعبي في جدة‎ (فيديو)

مشاجرة بين سعوديين ووافدين أجانب داخل سوق شعبي في جدة‎ (فيديو)

المصدر: جدة - إرم نيوز

تداول مدونون سعوديون، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم مصوره أنه يوثق شجارًا بين مواطنين سعوديين ووافدين أجانب في أحد الأسواق الشعبية في مدينة جدة، بسبب خلاف على الوقوف في المكان.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الرجال يحمل بعضهم العصي بينما يعلو صياح البعض بالقرب من سيارات شحن متوسطة تحمل إحداها أغنامًا.

ويقول مصور الفيديو إن مجموعة من الوافدين الأجانب وسعوديين تضاربوا في ”كوبري فلسطين“ بسبب ”خلاف على المواقف“.

ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد حقيقة الفيديو أو ينفي مزاعم مصوره، لكنه حظي بتداول لافت وردود فعل غاضبة من السعوديين الذين انتقدوا منافسة الوافدين لمواطنيهم في سوق العمل.

وطالب عدد كبير من المغردين السعوديين على ”تويتر“، بضبط الوافدين الأجانب وترحيلهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة في الأسواق الشعبية للسعوديين الذين يعملون بها.

ويشكو سعوديون يعملون في الأسواق الشعبية على الدوام من هيمنة الوافدين الأجانب الذين يتواجدون في تلك الأسواق منذ عقود في السعودية.

وزادت وزارة العمل السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية من وتيرة توطين سوق العمل لخفض نسب البطالة المرتفعة بين الشبان والشابات السعوديين، لكن المملكة لا تزال تستضيف نحو 13 مليون وافد أجنبي يعمل أكثر من 9 ملايين منهم في سوق العمل.

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