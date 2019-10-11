مشاجرة بين سعوديين ووافدين أجانب داخل سوق شعبي في جدة‎ (فيديو)

تداول مدونون سعوديون، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم مصوره أنه يوثق شجارًا بين مواطنين سعوديين ووافدين أجانب في أحد الأسواق الشعبية في مدينة جدة، بسبب خلاف على الوقوف في المكان.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الرجال يحمل بعضهم العصي بينما يعلو صياح البعض بالقرب من سيارات شحن متوسطة تحمل إحداها أغنامًا.

ويقول مصور الفيديو إن مجموعة من الوافدين الأجانب وسعوديين تضاربوا في ”كوبري فلسطين“ بسبب ”خلاف على المواقف“.

شاهد بالفيديو..

مجموعة من العمالة المخالفة في جدة تعتدي بالضرب على مواطن بسبب بيعه في نفس الموقع الذي يبيعون فيه!

.

⁧#عمالة_تضرب_مواطن_بجدة⁩ pic.twitter.com/H0g5dCXgUe — مجتمعنا (@KSASociety) October 11, 2019

ولم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد حقيقة الفيديو أو ينفي مزاعم مصوره، لكنه حظي بتداول لافت وردود فعل غاضبة من السعوديين الذين انتقدوا منافسة الوافدين لمواطنيهم في سوق العمل.

وطالب عدد كبير من المغردين السعوديين على ”تويتر“، بضبط الوافدين الأجانب وترحيلهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة في الأسواق الشعبية للسعوديين الذين يعملون بها.

والله واستقوى عليك الأجنبي يالسعودي بدارك !! رحلوهم هالمخالفين !! #عمالة_تضرب_مواطن_بجدة — فُےـٱطٌمة#إلا_الوطن (@jark156) October 11, 2019

#عمالة_تضرب_مواطن_بجدة ترحيل ترحيل ترحيل نظفو السعوديه من هالاشكال ( الحلال حلال آبونا والقوم حاربونا ) @abdullah113438 @Eyaaaad pic.twitter.com/0ZjoP9zvde — عبدالله الدعجاني ???????????? (@Abdulla62848188) October 11, 2019

ويشكو سعوديون يعملون في الأسواق الشعبية على الدوام من هيمنة الوافدين الأجانب الذين يتواجدون في تلك الأسواق منذ عقود في السعودية.

#عمالة_تضرب_مواطن_بجدة هالاشكال من اول قضية له ترحيل خله يدور رزقه في ديرته اللي ماتجيب له بشهر قيمة رزقه بالمملكة ، عشنا و شفنا يا غريب كن اديب والا تتأدب غصب عنك !! — módêr ????????♥️???????? (@mooooder1234) October 11, 2019

وزادت وزارة العمل السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية من وتيرة توطين سوق العمل لخفض نسب البطالة المرتفعة بين الشبان والشابات السعوديين، لكن المملكة لا تزال تستضيف نحو 13 مليون وافد أجنبي يعمل أكثر من 9 ملايين منهم في سوق العمل.