بريطاني يلقي بصديقته من الطابق الثامن ثم ينتحر بعد فقدان وظيفته

ألقى مطور تقني 33 عامًا، بصديقته المحامية، من نافذة منزلهما في الطابق الثامن من مبنى سكني بمنطقة ساوثوارك، جنوب لندن، ثم ألقى بنفسه من النافذة، ما أدى لوفاتهما.

وكشفت محكمة ساوثوارك، أن المطور الفني توني تايلور كان يعيش في ”دوامة من الاكتئاب“ بسبب فقدان وظيفته، وقبل وقوع الحادث، دار جدال بينه وبين صديقته ريناتا بونكوفا، داخل غرفة نومهما، فصفعها في وجهها، ثم فتح النافذة على أوسع نطاق ممكن ودفعها خارج النافذة، ثم انتحر.

واظهرت التحقيقات، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن بونكوفا التي جاءت إلى لندن من بلدها سلوفاكيا لدراسة الحقوق، وفقدت وظيفتها قبل بضعة أسابيع ولكنها وجدت بالفعل عملًا بديلًا، وكانت مدعومة ماليًا من قبل والديها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بونكوفا كانت تحاول يائسة، مساعدة صديقها تايلور في علاج إصابته بالتدهور الذهني بسبب فقدان وظيفته.